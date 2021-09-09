РФ передаст Белоруссии участника прошлогодних акций протеста в Бресте

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Россия экстрадирует в Белоруссию участника прошлогодних протестов в Бресте, сообщил незарегистрированный правозащитный центр "Весна".

"Сегодня в суде Белгорода состоялся суд по решению об экстрадиции из России выхода из уроженца Бреста Вадима Дубойского. Он проходит по статье о массовых беспорядках в Беларуси", - говорится в сообщении телеграм-канала "Весны", опубликованном в четверг.

"Суд постановил выдать Вадима Беларуси. Российские правозащитники будут готовить кейс Вадима в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека)", - добавили там.

На Дубойского заведено уголовное дело по статье 293 (участие в массовых беспорядках) УК Белоруссии, согласно которой ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В Белоруссии после 9 августа 2020 года несколько месяцев шли акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Их участники требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Власти задержали практически всех членов координационного совета оппозиции, а также сотни активистов.