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Суд Петербурга отказался снимать с выборов кандидата в депутаты Заксобрания Салаева

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд отказался отменить решение территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидата в депутаты местного парламента Александра Салаева, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Иск с таким требованием был подан к ТИК №23 кандидатом в депутаты городского Законодательного собрания от партии "Новые люди" Юрием Куликовым.

"Суд в удовлетворении требований отказал", - говорится в сообщении. Прокурор также выступал за отказ в удовлетворении иска, отметив, что "факт наличия иностранных ипотеки и гражданства подтверждения не нашел".

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Куликов жаловался суду, что Салаев не сообщил в сведениях об имуществе и доходах об иностранном гражданстве и ипотеке в Европе. Позицию он обосновал электронной справкой из регистратора и публикациями в СМИ о наличии у ответчика недвижимости в Испании, ипотеки в испанском банке на 2,6 млн евро, фирмы в Гамбурге и гражданства одной из стран Карибского бассейна, полученном за инвестиционные вложения.

Представитель Салаева пояснил, что данные об ипотеке в Испании появились в медиаполе в связи с тем, что слова Салаева якобы были не так поняты. Доводы истца, указал юрист, являются домыслами и предположениями. Он пояснил, что указанное в иске имущество приобретено в 2013 году, ипотека была в российском банке, но она уже погашена, иностранного гражданства у Салаева нет, как и долей в коммерческих организациях. Предоставленную истцом справку из регистратора он назвал недопустимым документом. В подтверждение своей позиции представитель ответчика также предоставил электронную справку из испанского регистратора, согласно которой, у Салаева нет ипотеки за рубежом.

Между тем, как отмечается в пресс-релизе, суд обратил внимание на примечание на сайте регистратора о том, что "достоверность информации не гарантирована".

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Представитель ТИК в свою очередь заверил суд, что орган "строго соблюдает закон": при регистрации кандидата в ведомства и службы направлялись необходимые запросы, и были получены ответы ото всех, кроме Росфинмониторинга; вопросов к Салаеву не возникло.

Салаев зарегистрирован кандидатом в депутаты Заксобрания Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15 - тому же, что и Куликов. Согласно информации на сайте горизбиркома, Салаев - самовыдвиженец.

В декларации он указал несколько земельных участков в Петербурге и Ленинградской области, жилой дом и земельный участок в Барселоне (уточняется, что имущество приобретено в ипотеку), а также почти 200 млн рублей на счетах. Согласно документу, кандидат работает финансовым консультантом в ООО "Универсам "Диана".

Десять лет назад Салаев уже избирался в городской парламент. Спустя 1,5 года с начала работы созыва ему пришлось сложить полномочия из-за обвинений в прогулах.

Петербург Александр Салаев

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