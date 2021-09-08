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Суд снял бизнесмена Потапенко с выборов в Думу по одномандатному округу в Москве

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Московский городской суд по иску избирательной комиссии отменил регистрацию на выборах в Госдуму кандидата от "Российской партии свободы и справедливости" (РПСС), бизнесмена Дмитрия Потапенко в Кунцевском одномандатном округе, сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

В начале сентября сообщалось, что Верховный суд России также отменил по иску ЦИК РФ регистрацию Потапенко, включенного в федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от РПСС на предстоящих парламентских выборах.

Таким образом, если оба решения вступят в силу, бизнесмен не сможет принять участие в выборах.

Обращения ЦИК в суд в отношении Потапенко, а также ряда других уже зарегистрированных кандидатов, связано с получением информации о наличии у них иностранных финансовых инструментов.

В случае с Потапенко, как пояснял он сам, речь идет об акциях "Яндекса" и Сбербанка, приобретенных через брокерские конторы.

Мосгорсуд Москва Дмитрий Потапенко РПСС Госдума ЦИК РФ

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