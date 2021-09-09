Суд Казани арестовал еще 2 фигурантов дела финансовой пирамиды Finiko

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Вахитовский районный суд Казани в четверг постановил заключить под стражу еще двух фигурантов по делу об организации финансовой пирамиды Finiko - Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву, сообщил "Интерфаксу" старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

"Обоих заключили под стражу до 7 ноября. Представитель прокуратуры ходатайство следователя поддержал", - сказал Галиев.

По его данным, обе женщины подозреваются в том, что привлекали в пирамиду вкладчиков.

Ранее сообщалось, что в правоохранительные органы поступило более 2600 заявлений от пострадавших вкладчиков Finiko на общую сумму свыше 250 млн рублей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Казахстана и Венгрии.

Суммы ущерба, причиненного пострадавшим, варьируются от 100 тысяч рублей до 81 миллиона рублей.

Финансовая пирамида Finiko

Finiko функционировала под видом инвестиционной компании, занимавшейся вложениями в криптовалюты и управлением ими. В декабре 2020 года МВД Татарстана по требованию прокуратуры возбудило уголовное дело об организации сотрудниками Finiko финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ).

По данным надзорного ведомства, в период с июня 2018 по декабрь 2020 года неустановленные лица, представляясь сотрудниками Finiko, привлекали деньги граждан под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках.

В том числе распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов, либо приобретения имущества. При этом, по убеждению следствия, фактически инвестиционная деятельность не велась.

30 июля Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Еще трое соучастников-организаторов финансовой пирамиды были объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

7 сентября суд арестовал 37-летнего жителя Казани Ильгиза Шакирова, являвшегося личным помощником организатора компании, который позиционировал себя как вице-президент Finiko.

Все они стали фигурантами того же уголовного дела, что и Доронин.