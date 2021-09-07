Суд Казани арестовал "вице-президента" финансовой пирамиды Finiko

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Вахитовский районный суд Казани во вторник арестовал личного помощника организатора финансовой пирамиды Finiko Ильгиза Шакирова, сообщил "Интерфаксу" старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

"Представитель надзорного ведомства поддержал ходатайство следователя. Заключен под стражу до конца срока следствия, то есть до 28 сентября", - сказал Галиев.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя Казани Ильгиза Шакирова, имеющего прямое отношение к деятельности финансовой пирамиды Finiko.

По версии следствия, он являлся личным помощником организатора компании и позиционировал себя как вице-президент Finiko. Через сайт компании задержанный принимал криптовалюту от граждан и агитировал их вкладывать деньги в сомнительную схему. Предполагается, что он привлек в пирамиду около 100 тыс. вкладчиков.

Также сообщалось, что на данный момент в правоохранительные органы поступило более 2600 заявлений от пострадавших вкладчиков Finiko на общую сумму свыше 250 миллионов рублей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Казахстана и Венгрии. Суммы ущерба, причиненного пострадавшим, варьируются от 100 тысяч рублей до 81 миллиона рублей.

Finiko функционировала под видом инвестиционной компании, занимавшейся вложениями в криптовалюты и управлением ими. В декабре 2020 года МВД Татарстана по требованию прокуратуры возбудило уголовное дело об организации сотрудниками Finiko финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ).

По данным надзорного ведомства, в период с июня 2018 по декабрь 2020 года неустановленные лица, представляясь сотрудниками Finiko, привлекали деньги граждан под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. В том числе распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов либо приобретения имущества. При этом, по убеждению следствия, фактически инвестиционная деятельность не велась.

30 июля Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Еще трое соучастников-организаторов финансовой пирамиды были объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Они стали фигурантами того же уголовного дела, что и Доронин.