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В Кремле сочли очевидной угрозу вмешательства в российские выборы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не вызывает сомнений, что попытки вмешательства в предстоящие российские выборы будут иметь место, система нейтрализации таких попыток отлажена, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для нас не вызывает никакого сомнения, что будут пытаться вмешиваться в выборы. Слава богу, система достаточно отлажена с точки зрения механизмов, которые эти риски хеджируют", - сказал Песков журналистам.

Он повторил, что "риски эти есть действительно - это надо четко осознавать".

При этом, говоря о СМИ, признанных иноагентами, представитель Кремля обратил внимание на заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой о том, что "никто не ограничивает их в работе". "И это очень важно", - сказал пресс-секретарь президента, напомнив, что и иностранные СМИ пользуются такими же правами в России, как и отечественные.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

Дмитрий Песков

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