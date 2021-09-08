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ЦИК РФ аккредитует СМИ-иноагенты на предстоящие выборы

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - СМИ, которые признаны в России иностранными агентами, не будут поражены в правах, ЦИК РФ аккредитует их для освещения предстоящих выборов, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"У них (у СМИ-иноагентов - ИФ) будут такие же права освещать. Подчеркиваю: не вмешиваться, а освещать на любом избирательном участке процесс голосования. Просто они должны сообщать, кто они такие", - рассказала Памфилова в среду в эфире телеканала НТВ.

По ее словам, ЦИК РФ аккредитует СМИ-иноагенты для работы на выборах в сентябре. "Пусть работают. Надеемся, что они будут добросовестно освещать", - сказала глава комиссии.

Ранее Памфилова сообщила, что Центризбирком России в ближайшее время подготовит разъяснения по работе на предстоящих выборах средств массовой информации и наблюдателей, которые признаны в России иностранными агентами.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

Элла Памфилова ЦИК РФ

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