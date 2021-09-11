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В жилом доме под Ельцом, где взорвался газ, проверяли газовое оборудование

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты газовой службы проводили проверку состояния газового оборудования в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где произошел взрыв газа, сообщил "Интерфаксу" представитель администрации области.

"Такая проверка проводилась", - сказал он.

По словам собеседника агентства, дом был построен полвека назад не относится к ветхому фонду. Он добавил, что точные причины случившегося станут известны после проведения комплексной проверки.

Между тем информированный источник "Интерфакса" не исключил, что утечка газа произошла в квартире пьющей семьи, проживавшей в доме.

"В одной из квартир проживала пьющая семья. Нельзя исключать версии, что это и могло послужить причиной утечки газа", - сказал собеседник агентства.

На данный момент "Интерфакс" не располагает официальным комментарием следственных органов по причинам взрыва газа в жилом доме.

В ночь на субботу в двухэтажном жилом доме в городе Ельце в Липецкой области взорвался газ. Погибли три человека, в том числе один ребенок, пострадали шестеро. Одного человека спасатели продолжают искать под завалами.

СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Липецкая область Елец

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