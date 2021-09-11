В жилом доме под Ельцом, где взорвался газ, проверяли газовое оборудование

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты газовой службы проводили проверку состояния газового оборудования в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где произошел взрыв газа, сообщил "Интерфаксу" представитель администрации области.

"Такая проверка проводилась", - сказал он.

По словам собеседника агентства, дом был построен полвека назад не относится к ветхому фонду. Он добавил, что точные причины случившегося станут известны после проведения комплексной проверки.

Между тем информированный источник "Интерфакса" не исключил, что утечка газа произошла в квартире пьющей семьи, проживавшей в доме.

"В одной из квартир проживала пьющая семья. Нельзя исключать версии, что это и могло послужить причиной утечки газа", - сказал собеседник агентства.

На данный момент "Интерфакс" не располагает официальным комментарием следственных органов по причинам взрыва газа в жилом доме.

В ночь на субботу в двухэтажном жилом доме в городе Ельце в Липецкой области взорвался газ. Погибли три человека, в том числе один ребенок, пострадали шестеро. Одного человека спасатели продолжают искать под завалами.

СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности).