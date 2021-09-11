СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Ельце

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Следователи в Липецкой области приступили к расследованию причин взрыва в жилом доме под Ельцом, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

"Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК по Липецкой области по факту гибели женщины и несовершеннолетней в результате хлопка бытового газа в поселке Солидарность Елецкого района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщает сайт ведомства.

По данным следствия, в ночь на 11 сентября в поселке Солидарность произошло "частичное обрушение стены 16-квартирного дома" по улице Школьная.

"Под завалами обнаружены тела женщины, 1971 года рождения, и 11-летней девочки, которые направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что по предварительным данным, "причиной обрушения стал хлопок бытового газа в центральной части двухэтажного дома".

"На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления СК по Липецкой области. Проводится осмотр места происшествия с применением криминалистической техники и участием специалистов, устанавливаются все обстоятельства, происходит изъятие необходимой технической документации. Продолжается поисковая работа на месте", - добавили в управлении.

В ночь на субботу в двухэтажном жилом доме в городе Ельце в Липецкой области взорвался газ. Погибли три человека, пострадали шестеро. Одного человека спасатели продолжают искать под завалами. Представитель администрации Липецкой области уточнил "Интерфаксу", что это, предположительно, пенсионер.