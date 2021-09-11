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Угроза обрушения осложнила поиски на месте взрыва газа в доме под Ельцом

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Работа спасателей на месте взрыва газа в жилом доме под Ельцом осложнены угрозой дальнейшего обрушения здания, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Липецкой области.

"Работы осложнены из-за темного времени суток и сложностью самих работ в связи с угрозой дальнейшего обрушения, а также необходимостью проводить работы аккуратно, так как под завалами могут находиться люди", - сказал представитель МЧС.

Жильцов дома в поселке Солидарность Елецкого района, где произошел взрыв газа, размещают на базе Центра туризма, сообщила в субботу пресс-служба администрации Липецкой области.

Двухэтажный дом, где произошло обрушение, построен в 1970 году. Всего в здании 16 квартир.

В ночь на субботу в двухэтажном жилом доме в городе Ельце в Липецкой области взорвался газ. Погибли три человека, в том числе один ребенок, пострадали шестеро. Всего на момент взрыва в доме находилось 25 человек.

СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Уголовное дело передано в аппарат следственного управления в производство следователей Первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления СК по Липецкой области. Продолжаются поисковые работы.

Липецкая область Елец

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