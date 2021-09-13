Избирательные участки в "красных зонах" COVID-больниц откроют лишь по заявкам их руководства

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Временные избирательные участки в закрытых медицинских учреждениях, где проходят лечение больные коронавирусом, будут организованы на предстоящих выборах только по заявкам администрации таких учреждений, заявил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

"Они (временные избирательные участки в "красных зонах") открываются только по предложению администрации данных больниц", - сказал Булаев "Интерфаксу" в понедельник.

Список временных избирательных участков в коронавирусных больницах составляют региональные избирательные комиссии субъектов РФ. По словам Булаева, ЦИК РФ в ближайшее время получит информацию от избирательных комиссий о том, сколько заявок подано на проведение голосования в таком формате.

"Мы не можем сейчас прогнозировать (сколько будет избирателей в "красных зонах"), поскольку это будет сделано по заявкам. Думаю, что в ближайшее время избирательные комиссии субъектов получат информацию по заявкам администраций этих лечебных учреждений, и будет ясно, кто обратился с такими предложениями", - отметил Булаев.

"Мы не применяем "административного ресурса". Мы просто создаем возможность людям проголосовать, а будет ли эта возможность использована или нет - это зависит от конкретной ситуации в конкретном лечебном учреждении", - пояснил замглавы ЦИК РФ.

Как сообщил Булаев 1 сентября, в закрытых медицинских учреждениях, где проходят лечение больные коронавирусом, при необходимости могут быть созданы временные избирательные участки. В состав участковых избирательных комиссий смогут войти только люди, которые работают в этих учреждениях.

"Мы говорим о том, что в эти места для голосования доставляются бюллетени, прошедшие необходимую обработку. Голосование проводится там. Никаких протоколов и бюллетеней не выносим наружу для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции. Протокол (результаты голосования) мы передаем по техническим каналам связи", - сообщил ранее замглавы ЦИК РФ.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова в интервью "Российской газете" 11 сентября сообщила, что наблюдатели в больницы допущены не будут, поскольку это опасно. "Но те же активные больные, которые голосуют, могут самоорганизоваться, друг за другом могут наблюдать", - сказала председатель комиссии.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (ещё троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.