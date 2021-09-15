Бюллетени пациентов с COVID-19 будут 14 дней находиться в "красных зонах"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Бюллетени проголосовавших на предстоящих парламентских выборах пациентов с COVID-19, находящихся в закрытых медучреждениях, 14 дней будут оставаться в "красной зоне", сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Все бюллетени, использованные членами УИК (участковых избирательных комиссий - ИФ) при голосовании в "красной зоне", упаковываются в сейф-пакеты, которые остаются в "красной зоне" в течение 14 дней. Потом после обеззараживания передаются в ТИК (территориальные избирательные комиссии - ИФ) на хранение. Данные протокола УИК об итогах голосования сразу по техническим каналам связи передаются в соответствующую ТИК ", - пояснила Памфилова в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".

Она заверила, что "и тайна голосования, и безопасность будут полностью обеспечены".

"Таких участков будет немного, и голосование там будет проводиться только один день. Я не сторонник этого формата, но к нам поступают заявки, там есть активные больные, да и медперсонал, желающий проголосовать. И мы решили: там, где есть потребность, где есть запрос, надо делать", - сказала глава ЦИК.

Она подчеркнула, что "УИК будет размещаться в "чистой зоне", а проведение голосования в "красной зоне" будет осуществляться членами УИК с использованием всех предусмотренных для "красной зоны" средств индивидуальной защиты".

"Что касается наблюдателей. Конечно, мы туда наблюдателей не будем запускать, это опасно, поэтому только в крайнем случае, если кто-то очень уж будет настаивать. И тоже только в полном санитарном "обмундировании", - отметила Памфилова.

Как сообщал "Интерфакс" со ссылкой на замглавы ЦИК РФ Николая Булаева, временные избирательные участки в закрытых медицинских учреждениях, где проходят лечение больные COVID-19, будут организованы на предстоящих выборах только по заявкам администрации таких учреждений. По словам Булаева, ЦИК РФ в ближайшее время получит информацию от избирательных комиссий о том, сколько заявок подано на проведение голосования в подобном формате.