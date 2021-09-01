В "красных зонах" COVID-больниц могут появиться избирательные участки

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В закрытых медицинских учреждениях, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией, при необходимости могут быть созданы временные избирательные участки, в состав участковых избирательных комиссий смогут войти только люди, которые работают в этих учреждениях, заявил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

"Постановление (принятое ЦИКом - ИФ) касается организации возможного голосования в абсолютно закрытых отделениях - там, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией. Мы предлагаем создавать временные избирательные участки", - сказал Булаев на заседании ЦИК РФ в среду.

"Мы предлагаем, что в соответствии с теми рекомендациями, которые выдает Роспотребнадзор, в эти участковые избирательные комиссии входили люди, работающие в этих закрытых зонах. Никаких иных людей мы включать туда не можем", - отметил он.

По его словам, в состав таких комиссий могут быть включены три человека.

"Мы говорим о том, что в эти места для голосования доставляются бюллетени, прошедшие необходимую обработку. Голосование проводится там. Никаких протоколов и бюллетеней не выносим наружу для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Протокол (результаты голосования - ИФ) мы передаем по техническим каналам связи", - сообщил Булаев.

"Мы считаем, что если мы все будем достаточно жестко соблюдать, вероятнее всего, голосование можно было бы организовать безопасно. Но мы считаем, что это голосование можно организовать, если есть просьба руководителей лечебных учреждений. Мы не можем не пойти навстречу, если такие предложения есть", - заключил замглавы ЦИК РФ.

Также, согласно принятому комиссией постановлению, голосование на участках, образованных в больницах, в местах содержания под стражей, на судах, находящихся в плавании, и на полярных станциях, предлагается проводить только в один день - 19 сентября.

"Трехдневное голосование можно будет сделать, если избирательная комиссия субъекта совместно с администрацией учреждения достигнет понимания, что такое голосование целесообразно. Общее правило - один день 19 сентября", - сообщил Булаев. В этом случае, по его словам, речь идет о больницах, где будут образованы участки.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.