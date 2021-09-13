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Мишустин заявил, что кабмин поддержит отмену обязательного техосмотра

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Правительство поддерживает инициативу об отмене обязательного техосмотра для владельцев некоммерческих автомобилей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На совещании с вице-премьерами в понедельник, которое провел Мишустин, заместитель главы правительства Марат Хуснуллин напомнил о предложении сделать добровольным техосмотр для владельцев некоммерческого транспорта. Обязательным техосмотр предлагается оставить только в случае перерегистрации транспортного средства при смене собственника и при условии, что машине более четырех лет. Правило не будет распространяться на автобусы и грузовики.

"Мы считаем, что это позволит сократить количество техосмотров, которые проходят автолюбители, с текущих 30 млн до 6-8 млн в год", - сказал Хуснуллин.

Сейчас законопроект об изменении процедуры ТО находится в разработке и должен быть внесен в Госдуму уже на этой неделе, добавил вице-премьер.

"Правительство поддержит эту инициативу. Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью. И будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины", - сказал Мишустин.

На прошлой неделе Хуснуллин заявил журналистам, что закон об отмене обязательного техосмотра в России может быть принят до конца года.

Михаил Мишустин Марат Хуснуллин

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