Обязательный техосмотр в РФ планируется отменить до конца года

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Закон об отмене обязательного техосмотра в России может быть принят до конца года, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы соответствующий проект закона уже подготовили. В ближайшее первое заседание Думы – мы это внесем, и, надеюсь, до конца года это решение примем", - сказал Хуснуллин журналистам в четверг.

Он добавил, что законопроект поддержан всеми заинтересованными сторонами – в том числе МВД и регионами.

7 сентября сообщалось, что правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет Хуснуллин, поддержала инициативу "Единой России" об отмене обязательного техосмотра.

Для физических лиц, в рамках поддержанной инициативы, техосмотр становится полностью добровольным. Единственное исключение – диагностическая карта понадобится в случае смены владельца, когда автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. При этом новый порядок будет распространяться только на граждан. Для коммерческого транспорта осмотр останется обязательным.

В июне руководитель ГИБДД Михаил Черников предложил сделать добровольным техосмотр легковых машин, не перевозящих грузы и пассажиров. Он сослался на Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года, согласно которой техосмотр для легковых автомобилей, принадлежащих физлицам, необязателен. По данным ГИБДД, на конец 2020 года в стране было более 46 млн таких машин.

Предложение ГИБДД не понравилось операторам техосмотра и Российскому союзу автостраховщиков. "Ну кто за свой счет поедет проверяться? Мы же знаем нашего водителя: пока что-то не отвалится, никто никуда не поедет", - сказал "Коммерсанту" заместитель исполнительного директора союза Сергей Ефремов.

В гильдии операторов ТО при Московской Торгово-промышленной палате напомнили, что раньше ГИБДД выступала за ужесточение контроля за ТО.

Ранее в июне Госдума приняла закон, который освобождает российских автовладельцев от необходимости предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о своевременном прохождении техосмотра. Норма вступила в силу с 22 августа 2021 года.