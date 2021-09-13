Спикер Госдумы призвал контролировать цены на газовое оборудование и проекты газификации

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Разработчики проектов газификации пытаются заработать на гражданах, поднимая цены на свои услуги до уровня самих работ по проведению газа, растут и цены на оборудование, поэтому в этой сфере нужен контроль, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас есть сейчас замечательная президентская инициатива, позволяющая подвести газ к каждому домовладению. Но тут же организации, которые работают в этой сфере, начинают заниматься удорожанием проектов. И проект, допустим, по газификации поселения стоит столько же, сколько стоит газификация самого поселения", - сказал Володин в ходе рабочей поездки в Истру в понедельник.

Это же, добавил он, касается и цен на газовое оборудование: "Как правило, только начинает обсуждаться цена вопроса, это сваливается на плечи наших граждан".

По словам спикера, эти и другие темы, возникающие в рамках реализации проекта газификации, должны быть на контроле федеральных парламентариев и региональных законодательных собраний.

"Правоприменительная практика - это то, чем должны заниматься депутаты. В Московской области пошли дальше, и вам сегодня не хватает нормативной базы, не хватает норм, которые могли бы помочь реализовать проект еще лучше, более эффективно", - отметил Володин, добавив, что Дума готова оперативно обсуждать возникающие проблемы.

В целом по России, как ожидается, программа газификации охватит около 2 млн домохозяйств. Инвестиции в мероприятия по подключению домов к газу в уже газифицированных населенных пунктах России в 2021-2022 годах предварительно оцениваются в 100 млрд рублей, к 2030 году уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%.

В апреле в послании Федеральному Собранию президент России обозначил цель - обеспечить бесплатное подведение газа к границам домовладений. Для ее реализации Государственная Дума летом приняла закон, согласно которому от газовой трубы, проложенной в населенный пункт, до границы конкретного домовладения подведение газа будет осуществляться за счет государства.