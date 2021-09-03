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Заявку на подключение в рамках социальной газификации можно подать через госуслуги

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Заявку на подключение к газовым сетям в рамках социальной газификации можно будет подать чрез портал госуслуг, соответствующее распоряжение размещено на портале правительства РФ.

"Потребители, которые захотят воспользоваться программой социальной газификации, анонсированной президентом в ежегодном Послании Федеральному Собранию 21 апреля, смогут подать заявку на подключение к сетям в электронном формате - через портал госуслуг", - говорится в документе, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным.

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В сообщении отмечается, что включение услуги по приёму заявок на подключение к газораспределительным сетям в этот реестр обеспечит потребителям возможность подавать заявление удалённо. Заявка, поданная через портал госуслуг, будет автоматически направляться единому оператору. Он отвечает за весь процесс доведения газа от магистрального газопровода до границы участка.

До 2023 года в России планируется провести за счёт средств оператора ускоренную догазификацию до границы участка в уже газифицированных населённых пунктах.

Социальная газификация реализуется в рамках утвержденной правительством "дорожной карты". Она предполагает, что к 2030 году уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%, а граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами.

Госуслуги

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