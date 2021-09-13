Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Мужчина приговорен к обязательным работам за попытку забить собаку до смерти

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Петухове мировой суд приговорил к 180 часам обязательных работ горожанина, который жестоко избил свою собаку и выбросил умирать на помойку за то, что она выла по ночам. Об этом сообщила прокуратура Курганской области.

В суде он признал вину и объяснил, что собака не давала ему спать. Он осужден за жестокое обращение с животными (ч. 1 ст. 245 УК).

Суд установил, что вечером 4 июля он избил поленом собаку, которая была на цепи. Когда она перестала подавать признаки жизни, он положил ее в пакет и выбросил в мусорный контейнер. Утром ее нашли живой.

Ветеринары обнаружили у животного обширные гематомы на голове с небольшими кровотечениями, отеки мягких тканей, кровоизлияние на роговице левого глава, гематомы в области шейного и поясничного отделов позвоночника, сотрясение головного мозга, тремор мышц.

Петухово Курганская область прокуратура Курганской области

Новости

Россиян не было в перевернувшемся в Турции автобусе

Мишустин заявил, что кабмин поддержит отмену обязательного техосмотра

Путин учредил почетный знак "За успехи в труде"

В России за сутки выявили еще 18 178 случаев COVID-19

В России за сутки выявили еще 18 178 случаев COVID-19

Два бортовых самописца найдены на месте крушения L-410 под Иркутском

Два бортовых самописца найдены на месте крушения L-410 под Иркутском

СК назвал две главные версии крушения L-410 в Иркутской области

Днем траура объявлено 15 сентября в Иркутской области в связи с крушением L-410

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 сентября

Троих пострадавших при крушении L-410 эвакуируют в Иркутск

Семьям погибших при авиакатастрофе L-410 выплатят по 1 млн руб.

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');