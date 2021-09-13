Мужчина приговорен к обязательным работам за попытку забить собаку до смерти

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Петухове мировой суд приговорил к 180 часам обязательных работ горожанина, который жестоко избил свою собаку и выбросил умирать на помойку за то, что она выла по ночам. Об этом сообщила прокуратура Курганской области.

В суде он признал вину и объяснил, что собака не давала ему спать. Он осужден за жестокое обращение с животными (ч. 1 ст. 245 УК).

Суд установил, что вечером 4 июля он избил поленом собаку, которая была на цепи. Когда она перестала подавать признаки жизни, он положил ее в пакет и выбросил в мусорный контейнер. Утром ее нашли живой.

Ветеринары обнаружили у животного обширные гематомы на голове с небольшими кровотечениями, отеки мягких тканей, кровоизлияние на роговице левого глава, гематомы в области шейного и поясничного отделов позвоночника, сотрясение головного мозга, тремор мышц.