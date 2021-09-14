Прокуратура начала проверку в "Домодедово" из-за потерянной собаки

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку в аэропорту "Домодедово" из-за сбежавшей перед рейсом собаки.

Так надзорное ведомство отреагировало на сообщения в СМИ о возможных нарушениях прав пассажиров при перевозке животных в аэропорту "Домодедово".

Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, в случае выявления нарушений могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Как напомнили в пресс-службе, 10 сентября пассажиры рейса авиакомпании S7 из Москвы в Симферополь сдали в багаж собаку по кличке Ева в специальной переноске, однако по прибытии животного на борту не оказалось.

Пресс-служба аэропорта, в свою очередь, сообщила, что собака выбежала из переноски до погрузки на рейс. По ее данным, осмотр переноски показал, что животное перегрызло защитный хомут.