Минфин перевыполнил план заимствований на III квартал

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российский Минфин, разместив 15 сентября на первом из двух запланированных аукционов облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 45,49 млрд рублей по номиналу, перевыполнил план внутренних заимствований на III квартал на 3,4%.

С 1 июля по 15 сентября министерство разместило на аукционах гособлигации на общую сумму 724 млрд рублей (за 15 сентября учтены лишь итоги состоявшегося первого аукциона) при запланированном на III квартал объеме размещения в 700 млрд рублей.

На первом аукционе, состоявшемся 15 сентября, было продано ОФЗ-ПД серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года на общую сумму 45,49 млрд рублей по номиналу при спросе 68,285 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 45,734 млрд рублей. При этом средневзвешенная цена на аукционе составила 98,7992% от номинала, что соответствует доходности 7,19% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 98,7146% от номинала, что соответствует доходности 7,2% годовых.