Нерезиденты в августе увеличили вложения в ОФЗ на 147 млрд рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Нерезиденты в августе 2021 года увеличили вложения в ОФЗ на 147 млрд рублей, или на 4,7%, до 3,304 трлн рублей с 3,157 трлн рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Объем рынка ОФЗ в августе увеличился на 134 млрд рублей, или на 0,9%, до 15,446 трлн рублей с 15,312 трлн рублей.

Таким образом, рост инвестиций нерезидентов в августе, как и в июле, был больше прироста рынка рублевых гособлигаций.

Рост инвестиций нерезидентов в августе зафиксирован четвертый месяц подряд. В мае они увеличились на 37 млрд рублей, в июне - на 67 млрд рублей, в июле – на 172 млрд рублей. Суммарно за эти четыре месяца они увеличились на 423 млрд рублей, превысив снижение в феврале-апреле на 319 млрд рублей.

Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ на 1 сентября стал новым историческим максимумом, превысив прежний рекордный уровень (3,200 трлн рублей на 1 февраля).

Доля нерезидентов в ОФЗ на 1 сентября 2021 года увеличилась до 21,4% с 20,6% на 1 августа, она стала максимальной с 1 марта (тогда она составила 22,7%).