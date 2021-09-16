Трое школьников пропали во Владимирской области

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Полиция Владимирской области объявила о розыске без вести пропавших троих несовершеннолетних, сообщается на сайте УМВД по региону.

Все пропавшие - мальчики, двое из них - 2009 года рождения, третий - 2013 года рождения.

В опубликованной полицией ориентировке указаны приметы пропавших.

Обстоятельства их исчезновения в пресс-службе УМВД "Интерфаксу" не раскрыли.

В то же время в соцсети регионального поискового отряда "Лиза Алерт" сообщается, что все трое школьников пропали 14 сентября в городе Покров Петушинского района. У двух из них с собой были рюкзаки.