Три ребенка попали в реанимацию с отравлением в Махачкале

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - После распыления неизвестного вещества в школе Махачкалы госпитализировано 16 детей с отравлением, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Дагестана.

"ЧП произошло в школе номер 36. По предварительным данным, девятиклассник принес с собой газовый баллончик с неизвестным веществом и распылил в коридоре. 16 детей отравились, трое в реанимации", - сказал представитель ведомства.

Он отметил, что в настоящее время специалисты устанавливают, что за газ был в баллончике.

"Состояние госпитализированных стабильное. Все дети из помещения выведены. Занятия второй смены отменены. Все помещения проветриваются, проводится генуборка с дезинфекцией", - уточняет пресс-служба министерства.

В пресс-службе добавили, что МЧС направили психологов в больницу для работы с пострадавшими детьми.