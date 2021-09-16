Число пострадавших от распыления газового баллончика в школе Махачкалы возросло до 24

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Количество госпитализированных с отравлением из школы в Махачкале (Дагестан) увеличилось до 19 человек, всего пострадали 24, сообщили в четверг "Интерфаксу" в мэрии города.

"Пострадали 24 человека, госпитализированы из них 19. Среди пострадавших - ученики со второго по десятый класс и один учитель. Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что три школьника помещены в реанимацию из-за необходимости обеспечения их кислородом.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в школе номер 36 в Махачкале. По предварительным данным, девятиклассник принес с собой газовый баллончик с неизвестным веществом и распылил в коридоре. Изначально стало известно о 16 отравившихся школьниках. Уроки в образовательном учреждении отменены, все помещения проветриваются, проводится генуборка с дезинфекцией.