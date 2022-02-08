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Ульяновское УФСИН сообщило об отказе от голодовки 19 из 54 заключенных

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В исправительной колонии № 10 в Ульяновской области голодовку продолжают 35 заключенных из 54, сообщили в региональном управлении ФСИН.

Там добавили, что продолжают акцию "злостные нарушители" установленного в колонии порядка, которые содержатся в камерах штрафного изолятора, помещениях камерного типа, отряде строгих условий отбывания наказания. За ними постоянно наблюдают врачи. Состояние здоровья голодающих во ФСИН оценили как удовлетворительное.

Обстановка в ИК-10 остается штатной и контролируемой, добавили в пресс-службе.

5 февраля управление сообщило, что в колонии голодовку объявили 38 человек, затем их число выросло до 54. Они протестуют против режимных требований, соблюдения правил внутреннего распорядка, проведения обысков. В управлении отмечали, что протестующие осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления.

7 февраля ИК-10 посетили уполномоченный по правам человека в Ульяновской области, члены региональной общественной наблюдательной комиссии и представитель прокуратуры, они выслушали жалобы голодающих и ответили на их вопросы.

В сентябре в ИК-10 также проводилась голодовка протеста против режима в колонии.

Ульяновская область ФСИН ИК-10

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