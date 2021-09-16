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Госпитализация с COVID в Петербурге достигла пика с начала августа

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге зафиксирован рекорд по числу госпитализаций с коронавирусом с начала августа, свидетельствует статистика, которую ведет городская администрация.

За сутки в городе в ковидные стационары попали 345 человек, сообщается в ежедневной эпидемиологической справке, которую распространяет пресс-служба администрации губернатора.

Прежний антирекорд был установлен в конце прошлой недели. По данным на субботу, 11 сентября, за сутки были госпитализированы 310 пациентов с коронавирусом. В воскресенье сообщалось о 208 новых пациентах, в понедельник - о 166, во вторник - о 193, в среду - о 300.

По данным на четверг, общее число пациентов ковидных стационаров сейчас составляет 4 033 человек, что соответствует уровню конца августа. После 25 августа их число было стабильно меньше 4 тыс. человек.

Доля свободных коек сейчас составляет 22%. Накануне их было 28%.

С ростом госпитализаций в Петербурге увеличивается общее число заболевших. За последние сутки COVID-19 зафиксирован у 1 653 человек, в среду сообщалось о 1 609 новых заболевших. При этом во вторник и понедельник сообщалось о снижении заболеваемости - не более 850 новых случаев короновируса за сутки.

Сопредседатель регионального штаба по борьбе с COVID-19, главный врач городской клинической больницы №20 Татьяна Суровцева в среду в интервью "МК в Питере" заявила, что в Петербург пришла четвертая волна коронавируса. По ее словам, этим объясняются скачки в ежедневных показателях заболеваемости.

При этом на прошлой неделе вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19. По его словам, ситуация напряженная, но стабильная.

На пике эпидемии в конце июня, по словам председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, в больницы Петербурга поступало более 1 тыс. человек в день. Однако тогда городская администрация не публиковала ежедневную расширенную статистику по заболеваемости COVID-19. Ее прекратили показывать в начале июня во время Петербургского международного экономического форума и возобновили в начале августа, когда волна заболеваемости пошла на спад.

В Петербурге сейчас работает 14 ковидных стационаров (11 городских и 3 федеральных).

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург Коронавирус

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