Новогодние каникулы в 2022 году у россиян пройдут с 1 по 9 января

31 декабря 2021 года тоже будет выходным днем

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Новогодние выходные в 2022 году в России продлятся с 1 по 9 января согласно утверждённому правительством РФ производственному календарю на будущий год, сообщатся в официальном телеграм-канале правительства.

Ранее было принято правительственное постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года также будет выходным днем.

Выходные в связи с празднованием Первомая, согласно постановлению, продлятся с 30 апреля по 3 мая, а выходные в связи с празднованием Дня Победы – с 7 по 10 мая.