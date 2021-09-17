Минтранс предложил не пускать водителей-должников на платные трассы

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Минтранс предложил запретить пользоваться платными трассами водителям с долгами за оплату проезда и наоборот, дать право проехать бесплатно, если водитель не может воспользоваться услугой "не в полном объеме". Как пишет "Коммерсантъ", это изложено в проекте новых правил для платных трасс, подготовленных ведомством.

Новые правила сейчас проходят "регламентные процедуры" и, как ожидается, вступят в силу в марте 2022 года, сказали изданию в министерстве. По сведениям газеты, и эта версия не окончательная и ее еще будут обсуждать в правительстве и дорабатывать.

В Минтрансе добавили, что основные изменения в правилах будут связаны со введением безбарьерной системы "Свободный поток" (free-flow) и ее окончательно узаконят. Система позволяет ехать по трассе, не останавливаясь на пункте взимания платы, поскольку деньги будут списываться со счета с помощью бесконтактных транспондеров или через камеру по госномеру.

В числе не связанных с free-flow правил "Коммерсантъ" нашел одно, которое снимает с операторов платных трасс обязанность размещать данные об изменении тарифов на пунктах оплаты и на информационных табло.

Также им разрешат не открывать шлагбаум перед машиной с "просроченной задолженностью" по оплате проезда, причем на любых платных дорогах. "Если водитель задолжал оператору Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, то его не пустят на М4 при поездке на юг России", - разъяснила газета.

Еще одно правило дает водителю потребовать бесплатного проезда или компенсации уже внесенной оплаты, если он обнаружит "недостаток платной услуги" или она будет оказана ему "не в полном объеме". Два источника подтвердили изданию наличие данного пункта в проекте правил.

Опрошенные изданием юристы предположили, что "недостатком платной услуги" может считаться невозможность проехать на максимальной скорости по участку, который не почистили от снега или не успели отремонтировать, а также ситуация, в которой оператор платной дороги не сумел устранить причину затора.

Водителей новые правила обяжут размещать транспондер по инструкциям оператора трассы и запретят им выезжать на такие дороги с нечитаемыми номерами.