Под Томском пропали 9 представителей Русского географического общества
Они находились в пятидневной экспедиции по Томской области и Красноярскому краю
Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Девять представителей Русского географического общества не вернулись из экспедиции по территории Томской области, их начали искать, сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник в оперштабе по поиску пропавших.
"Зарегистрированная группа из девяти человек пропала и не выходит на связь в Томской области. Все они - представители Русского географического общества", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что группа находилась в пятидневной экспедиции по Томской области и Красноярскому краю.
"Интерфакс" не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу.