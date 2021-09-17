Под Томском пропали 9 представителей Русского географического общества

Они находились в пятидневной экспедиции по Томской области и Красноярскому краю

Архивное фото Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Девять представителей Русского географического общества не вернулись из экспедиции по территории Томской области, их начали искать, сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник в оперштабе по поиску пропавших.

"Зарегистрированная группа из девяти человек пропала и не выходит на связь в Томской области. Все они - представители Русского географического общества", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что группа находилась в пятидневной экспедиции по Томской области и Красноярскому краю.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу.