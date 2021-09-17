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Хроника последних дней СССР

Пропавшая в Сибири экспедиция РГО последний раз выходила на связь 11 сентября

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Жители населенного пункта Майское Красноярского края последний раз видели участников пропавшей экспедиции Русского географического общества (РГО) 11 сентября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС по Томской области в пятницу.

"11 сентября местные жители населенного пункта Майское Енисейского района (Красноярского края) видели данную группу, в этот же день они связывались с родственниками и представителем Русского географического общества в Томске", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, в составе группы - девять человек и две единицы техники. Маршрут проходил по территории Томской области, Енисейского района Красноярского края и обратно.

Он также отметил, что в полицию направили письмо о необходимости поиска пропавших.

Ранее сообщалось, что девять представителей Русского географического общества не вернулись из экспедиции по территории Томской области.

МЧС Томская область Русское географическое общество

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