ЦИК Башкирии получил менее десяти жалоб на нарушения на выборах

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Менее десяти жалоб на нарушения на думских выборах в Башкирии поступило в Центральную избирательную комиссию республики в первый день голосования, сообщил зампред ЦИК РБ Марат Гадилов на брифинге в субботу.

"Жалоб, на самом деле, было не так много, семь или восемь среди всех обращений. Все доводы, которые приведены в этих жалобах, они своего отражения не нашли", - сказал Гадилов.

В частности, поступили жалобы на незаконную агитацию. По словам Гадилова, в ходе разбирательств факты агитации не установлены. Также избиратели жаловались на очереди на избирательных участках. По таким жалобам с участковыми комиссиями проведена разъяснительная работа о необходимости разграничения потоков людей.

Всего в Центризбирком Башкирии в первый день голосования поступило 42 обращения.

В субботу в Башкирии открыто 3364 избирательных участка. В списки избирателей, переданных в участковые избирательные комиссии, внесены свыше 3 млн человек. Голосование проводится на участках и на дому. Дистанционное электронное голосование в регионе не применяется.

В выборах депутатов Госдумы в Башкирии участвуют 14 политических партий. По шести одномандатным округам зарегистрировано 59 кандидатов, по партийным спискам - 93 претендента.

Всего в республике проходит 175 избирательных кампаний: кроме выборов депутатов Госдумы, проводятся дополнительные выборы депутатов Госсобрания-Курултая в трех округах, основные выборы депутатов горсовета Уфы, советов других городов и сел.