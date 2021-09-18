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Хроника последних дней СССР

Гидросамолет упал в болото в ХМАО

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Гидросамолет упал в болото в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"В Советском районе (ХМАО-Югра) вблизи озера Глубокое, в 85 км от города Советский произошло падение гидросамолета в болото. Предварительно на борту находилось 2 человека", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что ведутся поиски, в которых задействовано 20 человек и шесть единиц техники, в том числе с применением специальной техники - болотохода.

Позже информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пилот и пассажир потерпевшего крушение гидросамолета в ХМАО погибли.

ХМАО

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