Поиски упавшего в ХМАО гидросамолета остановили до утра

Архивное фото Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Поиски упавшего в болото гидросамолета в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) возобновятся утром во воскресенье, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"В ХМАО-Югре работы по поиску гидросамолета осложнены труднодоступностью местности и высокой заболоченностью. В 08:00 утра по местному времени планируется возобновление работы поисковых групп с применением болотопроходимой техники", - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что гидросамолет упал в болото в ХМАО, на борту находилось два человека.

Позже источник сообщил "Интерфаксу", что погибли два человека - пилот и пассажир.