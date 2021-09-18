Что произошло за день: суббота, 18 сентября

В России продолжаются выборы и новые данные по COVID

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В РФ выявлен максимальный с конца августа суточный COVID-прирост. В стране 20 329 новых случаев и 799 смертей от коронавируса. В Москве заболеваемость также растет: 2 746 новых эпизодов, что на 8% больше, чем накануне.

- В России идет второй из трех дней голосования на выборах в Госдуму. По данным на 15:00 второго дня, явка превысила 25%. Явка на онлайн-голосование на выборах в Госдуму в семи регионах страны составляет от 73% до 80%. В Москве удаленно проголосовали более 1,6 млн человек. ЦИК РФ зафиксировал нарушения "дня тишины" в первый день голосования, в том числе в СМИ. Кроме того, Центризбирком получил 137 сигналов из 45 регионов о возможном принуждении к голосованию. В пяти субъектах признали недействительными свыше 6 тыс. бюллетеней.

- Гидросамолет упал в болото в ХМАО. По данным информированного источника, пилот и пассажир погибли. Поиски приостановлены на ночь, они возобновятся утром в воскресенье.

- Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Искушение" из-за сцены "провокационного характера". Прокатчик новой картины Пола Верховена Capella Film пока не получал от министерства официального письма об отказе в прокате.