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Во ФСИН опровергли информацию об избиении Пола Уилана в колонии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла сведения о применении насилия к осужденному за шпионаж в РФ американцу Полу Уилану в мордовской колонии, считает это провокацией, заявили в пресс-бюро регионального управления ведомства.

"Информация о том, что осужденного Пола Уилана якобы кто-то ударил в здании администрации исправительной колонии, не соответствует действительности и является провокацией", - говорится в сообщении пресс-бюро УФСИН, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".

Там отметили, что Уилан отбывает наказание в строгом соответствии с российским законодательством. "Никаких нарушений в общении с осужденным сотрудники исправительного учреждения не допускали", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что все время пребывания Уилана в административном здании колонии "записано на видео". "Штаб исправительного учреждения данный гражданин посетил, чтобы воспользоваться законным правом позвонить по телефону, который сотрудники ему любезно предоставили", - утверждают в УФСИН.

Там добавили, что "видеозаписи имеются в распоряжении УФСИН по республике Мордовия и будут направлены в соответствующие органы для правовой экспертизы действий сотрудников и поведения осужденного".

Ранее в воскресенье адвокат американца Ольга Карлова сообщила "Интерфаксу", что она получила письмо от брата Уилана Дэвида, который утверждает, что осужденного избили 10 сентября в здании администрации колонии. "По его словам, это все записано на видео и кто-то даже может это подтвердить", - сказала она.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж.

ФСИН России Пол Уилан

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