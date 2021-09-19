Врио губернатора Ульяновской области вышел в лидеры на выборах главы региона

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских лидирует на выборах главы региона.

Согласно предварительным данным, которые транслирует телеканал "Россия 24" (ВГТРК), Русских набирает 84,6% голосов избирателей.

На данный момент обработано 0,20% протоколов.

8 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и назначил Алексея Русских врио главы региона. Морозов был назначен помощником полпреда в ПФО.

Русских в 2007-2018 годах был депутатом Госдумы от КПРФ, с 2018 года до назначения врио губернатора в 2021 году был членом Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Московской области.