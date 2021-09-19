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Хроника последних дней СССР

Полиция заинтересовалась участком в Петербурге, где днем кончились бюллетени

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы исследуют обстоятельства, при которых на избирательном участке №1185 в Красносельском районе Петербурга, думском округе №212, якобы закончились бюллетени в середине третьего дня голосования, сообщил член горизбиркома Олег Зацепа журналистам в воскресенье.

"Я знаю, что с этой ситуацией разбираются правоохранительные органы. Пропажа незаполненных бюллетеней, бланков бюллетеней - действительно, ситуация неприятная. Нам необходимо посмотреть, каким образом будут установлены итоги, какие цифры будут в протоколе, потому что есть в протоколе очень неприятная строчка, как "утраченные бюллетени", и установленные законом условия, когда эта строчка заполняется", - сказал Зацепа.

Ранее в воскресенье около 17:30 официальное сообщество петербургского отделения КПРФ сообщило, что, по сведениям представителей партии, на участке №1185 к этому моменту "пропала часть бюллетеней". Депутат Закса Надежда Тихонова затем сообщила в своем телеграм-канале, что на участке было выдано 700 бюллетеней, а проголосовало 242 человека. Организация "Наблюдатели Петербурга" сообщила в своем телеграм-канале, что одному из избирателей около 17:00 пришлось написать жалобу в связи с тем, что ему не досталось бюллетеня.

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