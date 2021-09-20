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Хроника последних дней СССР

Кемеровская учительница призывала родителей отчитаться об участии в выборах

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Кемерове в школе №65 классный руководитель в родительском чате попросила родственников школьников сообщить об их участии или неучастии в выборах, подтвердили в пресс-службе мэрии города. Преподавателю сделают замечание.

19 сентября в соцсетях появился скриншот переписки из чата четвертого класса. В нем учитель требовала, чтобы ей срочно сообщили, кто уже сходил на выборы, поскольку от нее в течение 40 минут ждут отчета.

В мэрии сказали, что это была личная инициатива учительницы.

"Классный руководитель класса являлась членом участковой избирательной комиссии и работала на адресах, выдавая бюллетени. Видя, что родители учеников ее класса не проголосовали, она по личной инициативе написала в классный чат данное сообщение. Никакого отчета от классного руководителя никто не требовал", - сказал представитель мэрии.

Он добавил, что женщина написала по факту произошедшего объяснительную.

Кемерово

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