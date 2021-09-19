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Экзит-полы отдали "Новым людям" второе после ЕР место на выборах в Закс Петербурга

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Новые люди" занимает второе место на выборах в петербургский парламент после "Единой России", свидетельствуют данные экзит-полов, которые озвучила представитель Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра Анастасия Панфилова в воскресенье.

Согласно опросу, 38,17% голосов получает "Единая Россия", что ниже, чем реальный результат на выборах 2016 года (41,25%). На втором месте оказываются "Новые люди" с 11,22%, на третьем - КПРФ с 11,06% (прошлый результат - 11,26%). Четвертое место оказывается за ЛДПР с 8,37% голосов (прошлый результат - 12,4%), пятое получает "Справедливая Россия - За правду" с 7,22% (прошлый результат - 9,1%).

РПСС, согласно опросу, набирает 5,21%, "Яблоко" - 4,1%, "Партия роста" - 3,19%.

С 08:00 до 20:00 воскресенья социологи опросили в Петербурге 14 674 человека. Из них 10,56% отказались отвечать на вопрос, 0,98% человек сообщили, что испортили бюллетень.

Петербург Новые люди Единая Россия

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