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В воде Амура после паводка превышено содержание свинца и алюминия

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Анализ воды в Амуре и Амурской протоке в районе Хабаровска выявил превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) соединений свинца до 17, 3 раза, алюминия - до 36 раз, железа - до 16,6 раза, сообщило Министерство природных ресурсов Хабаровского края.

Содержание соединений молибдена в воде превышает ПДК в 3,2 раза, марганца - 8,3 раза, меди до 5,5 раза, цинка до 2,3 раза. Также есть превышения ПДК по химическому потреблению кислорода - до 1,5 раза, по азоту аммонийному - до 1,8 раза, по азоту нитритному - до 1,9 раза.

"Повышенное содержание соединений металлов в природной воде связано с природными факторами, в том числе с прохождением волны паводка, соединений азота - со сбросом неочищенных сточных вод, в том числе с аварийным сбросом сточных вод (...) в протоку Амурскую", - говорится в сообщении.

Увеличение химического потребления кислорода в ведомстве объяснили попаданием в Амур трудноразлагаемых органических веществ, таких как нефтепродукты, масла и жиры.

В воздухе Хабаровска превышение ПДК по взвешенным веществам достигает 1,3 раза, по формальдегиду до 2,3 раза, по диоксиду серы до 1,1 раза, в Комсомольске-на-Амуре по взвешенным веществам до 2,9 раза, по формальдегиду до 2,6 раза.

Появление примесей в воздухе чиновники связали с антропогенным влиянием и неблагоприятными условиями для рассеивания вредных примесей в приземном слое атмосферы - слабым ветром, застоем воздуха, интенсивной солнечной радиацией и высокой влажностью.

Амур Хабаровский край Комсомольск-на-Амуре Хабаровск

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