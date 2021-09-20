В Крыму, Калмыкии и Петербурге отменены итоги голосования на трех участках

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - На выборах в трех регионах отменены результаты голосования на трех избирательных участках, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она уточнила, что это Крым, Калмыкия и Петербург.

Итоги голосоваия там отменены "в связи с допущенными многочисленными нарушениями в процедуре голосования, отсутствие реестра и так далее", добавила она.

В Петербурге, по ее словам, есть основания для возбуждения уголовного дела по нарушениям на двух участках для голосования, а еще на шести - семи участках есть основания для отмены результатов выборов.

В воскресенье Памфилова сообщала, что на избирательном участке в Московском районе Санкт-Петербурга зафиксированы нарушения по хранению сейф-пакетов. В связи с этим она призвала местный избирком принять меры вплоть до увольнения главы комиссии. Позже было уточнено, что речь идет об избирательном участке №771.