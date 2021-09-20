Боррель счел, что избирателям на выборах в РФ не дали реализовать свои права

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Действия властей РФ против оппозиции привели к тому, что на прошедших выборах не был представлен весь спектр политических сил, за которые могли бы проголосовать российские граждане, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

По его словам, "в преддверии выборов отмечался рост мер против оппозиционных политиков, организаций гражданского общества и независимых СМИ, а также журналистов. Это привело ограничению выбора для российских избирателей и их способности получить полную и точную информацию о кандидатах".

Он утверждает, что ЕС получал информацию от независимых и достоверных источников о серьезных нарушениях в ходе выборов в РФ.

"ЕС вновь указывает на глубокую обеспокоенность в связи с продолжающейся тенденцией на сужение пространства для оппозиции, гражданского общества и независимых голосов по всей России. ЕС призывает российское руководство обратить вспять это негативное развитие событий", - заявил Боррель.

Также, отметил он, ЕС сожалеет о решении Москвы серьезно сократить размер и формат наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека и ОБСЕ, что, по версии Брюсселя, не позволило ей состояться.

В Брюсселе подчеркнули, что РФ следует "выполнять свои обязательства, принятые в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы в отношении защиты прав человека и демократических ценностей". Более того, как отмечается в заявлении, ЕС не признает проведение российских выборов в Думу на "оккупированной территории Крымского полуострова".

"Решение Российской Федерации включить в процесс выборов в Госдуму, региональные и местные выборы жителей не контролируемых властями (Украины - ИФ) территорий регионов Донецка и Луганска противоречит духу Минских соглашений", - считает Боррель.

Голосование в РФ на выборах различного уровня в сентябре проходило в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этот период шли выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.