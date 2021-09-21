В ЦБ выступили против закрепления за регулятором ответственности за рост ВВП

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Банк России отвечает за ценовую и финансовую стабильность, обеспечивая условия для экономического роста, но закрепление за регулятором ответственности и за рост экономики размоет его основные функции, считает первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

"Не бывает ответственности без инструментов. Я понимаю, какие у Центрального банка есть инструментарии при достижении ценовой и финансовой стабильности. И я понимаю, что на best efforts basis (максимальные усилия - ИФ), то есть исходя из конструктивного взаимодействия с правительством, все, что от Центрального банка зависит, мы делаем и наш главный вклад в общую копилку экономического роста мы выполняем - мы обеспечиваем ценовую и финансовую стабильность", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Сенаторы и депутаты регулярно задаются вопросом о поиске баланса между достижением цели по инфляции и поддержанием экономического роста. Они не раз поднимали тему высоких процентных ставок в России, призывая ЦБ смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) для стимулирования развития экономики.

"За нами можно записать все что угодно, но, не дав нам инструментарий, это будет только декларация, которая только ухудшит ситуацию, потому что сегодня есть понимание ответственности правительства, есть понимание ответственности Центрального банка, - заявил Швецов. - В совокупности мы создаем условия для предпринимательства. Это совокупное условие каждый играет. Мы в оркестре играем скрипку, а вы нас предлагаете закрепить за весь оркестр".

Неправильно считать, что ЦБ одной ключевой ставкой определяет экономику, подчеркнул он.

"В этом случае правительство просто было бы ненужно. Все центральные банки это делают, но везде разная ситуация. Все-таки определяющими для развития экономики являются условия, деловой климат, в которых экономика живет, отношение к тому же предпринимательству", - подчеркнул первый зампред ЦБ.

По его словам, вкладом Банка России в экономический рост является обеспечение ценовой и финансовой стабильности, работоспособности финансового рынка, вкладом правительства - бюджетные стимулы, структурные реформы, отношение к предпринимательству, образование и культура. ЦБ и правительство активно взаимодействуют по этому вопросу.

"Преимуществом проводимой политики является четкая фокусировка ответственности Центрального банка на ключевых показателях, которые формируют условия. Расширение спектра таких показателей зашумит роль и функционал ЦБ. Мне кажется, это будет вредно для Российской Федерации", - отметил Швецов.