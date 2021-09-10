В ЦБ отметили, что для возврата к инфляции в 4% может понадобиться не одно повышение ставки

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация может развиваться таким образом, что для возвращения к инфляции в 4% может понадобиться не одно повышение ставки, прокомментировала новый сигнал регулятора глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Мы считаем, что мы сейчас можем двигаться стандартными шагами, смотреть, как будет развиваться ситуация, и по мере необходимости принимать соответствующие решения", - сказала она.

"При этом в нашем пресс-релизе мы действительно дали сигнал о том, что ситуация может развиваться таким образом, что для того, чтобы вернуть инфляцию к 4%, может понадобиться не одно повышение ключевой ставки. И в этом, можно сказать, что сигнал стал чуть более жестким", - добавила Набиуллина.

Она отметила, что ЦБ РФ видит, что инфляция пока складывается выше прогноза. "Но, нужно отметить, что и в августе, и в сентябре эти данные немного зашумлены в связи с сезонностью, иногда сдвинутой сезонностью, и требуется время, чтобы оценить ситуацию", - пояснила председатель Банка России.

Она также напомнила, что Банк России будет уточнять прогноз по инфляции и ВВП на опорном заседании совета директоров в октябре. "Что касается уточнения роста ВВП, мы тоже также посмотрим. Но если будем уточнять, то, скорее всего, это будет уточнение в сторону повышения темпов роста ВВП на 2021 год", - добавила глава регулятора.

Повышение базовой ставки

Как сообщалось, Банк России, повысив в пятницу ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 6,5% до 6,75%, сохранил в своем заявлении сигнал о возможном ужесточении денежно-кредитной политики в дальнейшем, причем на этот раз использовал множественное число.

Это пятое повышение ставки подряд. Шаг в 25 б.п. в нынешнем цикле ужесточения денежно-кредитной политики до сих пор был только один, дважды ЦБ увеличил ставку на 50 б.п., а в июле - сразу на 100 б.п., впервые с декабря 2014 года.

Такое решение ЦБ не было для рынка базовым сценарием, хотя и полноценным сюрпризом оно не является. Большинство аналитиков прогнозировали повышение ставки на 50 б.п., но некоторые эксперты полагали, что ЦБ выберет шаг в 25 пунктов, сохранив пространство для маневра на ближайшие заседания в условиях сохраняющихся неопределенностей с эпидемиологической ситуацией.

Повысив ставку на 25 пунктов, а не 50, ЦБ сохранил ястребиную тональность сигнала, при этом повышение ставки теперь упоминается во множественном числе. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в заявлении от 10 сентября.