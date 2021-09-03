ЦБ РФ представил альтернативные сценарии развития экономики на 2021-2024 гг

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Банк России представил альтернативные сценарии макроэкономического развития на 2021-2024 годы, подчеркивает более высокую степень вероятности базового сценария.

В проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы, опубликованном ЦБ в четверг, подробно описаны три альтернативных сценария: "усиление пандемии", "глобальная инфляция" и "финансовый кризис".

"Тот набор сценариев, набор развилок, который представлен в основных направлениях, наиболее емко отражает ту неопределенность, которая имеется за пределами базового сценария. Еще раз подчеркну, что базовый сценарий, на наш взгляд, носит значительно более высокую степень вероятности, чем альтернативные сценарии", - сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин на брифинге в четверг.

Он отметил, что "наследником" публиковавшегося в последние годы рискового сценария в какой-то степени является сценарий финансового кризиса, предполагающий более жесткие внешние условия в 2023-2024 годах.

"На будущее в основных направлениях мы всегда будем представлять тот набор сценариев, который, на наш взгляд, наилучшим образом покрывает факторы неопределенности в каждый конкретный год подготовки основных направлений", - добавил Заботкин.

Сценарий финансового кризиса иллюстрирует риски, связанные со значительным увеличением долговой нагрузки в мировой экономике вследствие пандемии, отмечается в проекте основных направлений ДКП. Согласно этому сценарию, инфляция в 2022 году составит 5-5,5%, в 2023 году - 5,5-6,5%, в 2024 году - замедлится до 2-3%. При этом средняя ключевая ставка в 2022 году вырастет до 7,5-8,5% с 5,5-5,8% в 2021 году, в 2023 году - до 8,3-9,3%, в 2024 году снизится до 4,3-5,3%. В 2022 году будет наблюдаться рост ВВП РФ на 2,4-3,4%, в 2023 году - его падение на 1,4-2,4%, в 2024 году снова рост на 3-4%. Цена на нефть в 2022 году составит $75 за баррель, в 2023 году упадет до $40, а в 2024 году вырастет до $45.

В сценарии усиления пандемии ЦБ допускает повторение ситуации 2020 года - стремительное распространение вируса, фактическое отсутствие вакцин, жесткие противоэпидемические ограничения. "В сценарии предполагается, что существенное ухудшение эпидемической ситуации может произойти уже в I квартале 2022 года", - отмечается в проекте документа ЦБ.

Резкое замедление экономической активности во время пандемии COVID-19 в 2020 году и последующее быстрое восстановление экономик при сохраняющихся трансграничных ограничениях и перебоях в цепочках поставок привели к существенному превышению спроса над возможностями расширения предложения по отдельным категориям товаров. "В результате инфляционное давление во всем мире заметно выросло. На сегодняшний день предполагается, что инфляция в развитых странах носит временный характер. Однако факторы, способствующие ускоренному росту цен, могут оказаться более устойчивыми, чем это оценивается на данный момент", - отмечает ЦБ в сценарии "глобальная инфляция". Он предполагает, что формирующиеся дисбалансы на рынках отдельных активов самоустранятся по мере возвращения мировой экономики к допандемической траектории. При этом повышенное инфляционное давление и дальнейший рост инфляционных ожиданий приведут к более ранней нормализации денежно-кредитной политики центральными банками ряда развитых стран, чем это ожидается в базовом сценарии.

ЦБ оставил прогнозы в рамках базового сценария на 2021-2023 годы в основных направлениях неизменными, добавив к ним ожидания на 2024 год. Так, согласно основному прогнозу, инфляция в России в 2021 году составит 5,7-6,2%, ВВП вырастет на 4-4,5%, средняя ключевая ставка составит 5,5-5,8%.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что через некоторое время инфляция может вернуться к целевым показателям, заданным ЦБ. По его словам, Россия, "будучи участником мировых экономических процессов, не может оставаться полностью защищенной от мировой инфляции".

"Мы, естественно, испытываем на себе эти последствия, но, еще раз повторяю, - контрмеры, которыми занимаются правительство и мегарегулятор, позволяют нам быть уверенными, что макроэкономическую стабильность удастся обеспечить и сохранить", - сказал пресс-секретарь президента.