В Лондоне хотели бы, чтобы РФ передала всех подозреваемых по делу Скрипалей

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник, что Лондон рассчитывает на то, что Москва выдаст всех подозреваемых в причастности к делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

"Мы считаем, что всех подозреваемых следует передать (Великобритании) для правосудия... Мы хотим, чтобы этих подозреваемых выдали", - сказал Джонсон в интервью телеканалу Sky News.

Ранее во вторник газета The Independent со ссылкой на представителя премьера Джонсона сообщила, что Великобритания понимает, что у нее не получится придать правосудию россиянина Дениса Сергеева (Сергея Федотова), пока он находится в России, учитывая отсутствие договора об экстрадиции между сторонами.

"У нас нет договора об экстрадиции с Россией, и, как мы уже поняли на примере других случаев, таких как с Литвиненко, любой официальный запрос об экстрадиции - напрасная трата сил", - заявил представитель Даунинг-стрит.

В прокурорской службе Великобритании в свою очередь заявили, что не будут направлять в Россию запросов об экстрадиции, поскольку российская Конституция не позволяет экстрадировать своих граждан.

Британская прокуратура во вторник выдвинула против россиянина Дениса Сергеева обвинения в причастности к покушению на Скрипаля в городе Солсбери в марте 2018 года. По версии Лондона, он прибыл в Великобританию по документам на имя Сергея Федотова. Следователи в Великобритании считают, что Сергеев координировал действия двух человек, предположительно применивших нервнопаралитическое вещество "Новичок" против Скрипаля.