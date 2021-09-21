Что произошло за день: вторник, 21 сентября

Кто виноват в смерти Литвиненко и кто еще причастен к отравлению Скрипалей

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЕСПЧ возложил ответственность за смерть Александра Литвиненко на Россию. Суд постановил, что российская сторона должна выплатить вдове Марине Литвиненко 100 тыс. евро компенсации. Российский судья ЕСПЧ не поддержал выводы коллег по этому делу, в Кремле назвали решение голословным.

- Великобритания обвинила третьего россиянина по делу о покушении на Скрипаля. Лондон считает, что к отравлению причастен сотрудник спецслужб Денис Сергеев. При этом британская сторона хотела бы, чтобы РФ передала всех подозреваемых по делу Скрипалей. Однако Лондон не станет просить Москву о выдаче нового фигуранта, потому что "это бесполезно".

- Путин объявил о полном восстановлении экономики РФ после спада из-за COVID. Он подчеркнул, что по итогам семи месяцев текущего года валовой внутренний продукт России вышел на докризисный уровень.

- "Единая Россия" получает в Госдуме 324 депутатских мандата, сообщил ЦИК. По предварительным данным, у КПРФ 57 мест, у "Справедливой России" - 27, у ЛДПР - 21. В ГД также попадают "Новые люди", "Гражданская платформа", "Родина", Партия Роста и 5 самовыдвиженцев. Первое заседание Госдумы нового созыва может состояться 29 сентября.

- Пермский вуз оценит действия преподавателей во время стрельбы. В том числе вопросы возникли к доктору филологических наук Олегу Сыромятникову, который закрыл дверь и продолжил лекцию, пока в здании орудовал вооруженный злоумышленник.

- Приамурских полицейских задержали за ограбление подпольного казино и коррупцию. Фигуранты за взятку должны были "не заметить" существование игорного заведения в Благовещенске.