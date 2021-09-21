Пермский вуз оценит действия преподавателей во время стрельбы

Фото: Дмитрий Ловецкий/AP/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) проверит действия преподавательского состава во время стрельбы, которую накануне устроил студент юрфака.

"Руководство вуза собирает данные по поводу действий преподавателей 20 сентября, в том числе по поводу доктора филологических наук Олега Сыромятникова. По предварительным сведениям известно, что дверь в аудиторию была закрыта, что в этой ситуации является самым важным. Окончательная оценка произошедшего будет дана по итогам внутренней служебной проверки и работы Следственного комитета РФ. Информация о результате проверки появится позднее", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза во вторник.

В СМИ распространена аудиозапись, сделанная якобы в стенах ПГНИУ в день происшествия, на которой слышно, что во время стрельбы преподаватель продолжает лекцию. Студенты просят преподавателя запереть дверь в аудиторию, однако тот не сразу воспринимает всю серьезность происходящего и продолжает учебный процесс.

Утром 20 сентября студент юрфака открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате погибли шесть человек, 24 пострадали. Напавшего ранили при задержании и госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

21 сентября в Прикамье объявлен днем траура.