Лососевая путина завершилась на Камчатке с рекордным уловом в 440 тыс. тонн

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Промышленный лов лососей завершился 22 сентября на западном побережье Камчатки, общий улов красной рыбы на полуострове превысил 440 тыс. тонн, сообщает в среду пресс-служба правительства края.

Промышленный лов лососей на восточном побережье полуострова был закрыт еще 11 сентября. Таким образом, лососевая путина 2021 года в регионе завершена.

"Путина в этом году оказалась удачной. Рыбаки показали второй рекордный результат за всю историю наблюдений: перешагнули планку в 440 тыс. тонн по всем видам рыболовства. Порядка 435 тыс. тонн пришлось на промышленное рыболовство. При этом изначальные прогнозы отраслевой науки составляли 360 тыс. тонн", - приводятся в сообщении слова министра рыбного хозяйства Камчатки Андрея Здетоветского.

Он подчеркнул, что отличного результата рыбаки добились несмотря на "ограничения по наличию транспорта, логистике и переработке".

"Большую роль в том числе сыграли оперативность регулирования промысла и дополнительное выделение объемов добычи Росрыболовством. Кроме того, у нас высокие показатели по пропуску производителей на нерест - наука отмечает, что мы справились с задачей по обеспечению естественного воспроизводства. Это говорит о том, что хорошую работу также провела рыбоохрана", - сказал краевой министр.

По данным пресс-службы, на Камчатке в промысле лосося в этом году участвовали 96 промышленных предприятий, 121 община коренных народов, любительское рыболовство организовано на 80 рыболовных участках. Объемы лососей для традиционного рыболовства составили почти 7,5 тыс. тонн. Помимо общин, правом на ведение лова в объеме от 50 до 200 кг в зависимости от района проживания воспользовались более 10 тыс. человек. Для любительского лова выделено порядка 730 тонн лососей.