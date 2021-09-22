В убийстве супружеской пары в Москве заподозрили их 16-летнего сына

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Шестнадцатилетнего москвича заподозрили в убийстве родителей, он задержан, сообщили в городском управлении Следственного комитета.

Убитых обнаружили 22 сентября в их квартире в доме на Полярной улице. На их телах были множественные колото-резаные ранения.

Их сын, по данным следствия, "состоял на учете и систематически принимал наркотические средства".

По факту возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК).